Як взаємодіють AirPods з iPhone

Бездротові навушники AirPods — це найвідповідніше рішення для iPhone, адже виробник передбачив чудову взаємодію пристроїв. Безкомпромісна синхронізація забезпечує якісне звучання та максимальний комфорт використання. Придбати навушники можна тут https://comfy.ua/nayshniki/brand__apple__connect_type_naushniki__besprovodnye/, а потім підключити їх до смартфона за декілька простих кроків.

Як синхронізувати новий пристрій

Підключення зазвичай виконується без проблем у напівавтоматичному режимі. Для цього відкрийте головний екран на айфоні та піднесіть близько навушники. У віконці, яке з’явилось, натисніть «Підключити». Чекайте на виконання команди. Потім вирішіть, чи дозволяти Siri оголошувати повідомлення. Натисніть «Готово» та користуйтесь навушниками.

Якщо на домашньому екрані телефона не відображаються AirPods Max для створення пари, відкрийте «Налаштування», Bluetooth, а потім потрібний пристрій. Індикатор стану навушників повинен блимати синім. Якщо цього не відбувається, натисніть та утримуйте кнопку керування шумом.

Прослуховування контенту

Для керування відтворюванням через навушники передбачені елементи управління. Якщо це модель 3-го покоління, використовуйте сенсор, який реагує на силу натискання. Доступні такі функції:

Натискання ніжки вгорі. Контент відтворюється або зупиняється. Подвійне натискання. Відбувається відтворювання попередньої доріжки. Відповідь на вхідний виклик. Потрібно натиснути на ніжку. Запит до Siri. Натисніть та утримуйте ніжку навушника.

Сенсорне керування дещо відрізняється залежно від покоління моделі. Можна регулювати гучність контенту та переключення між доріжками.

Нейтралізація зовнішніх звуків

Щоб повністю зосередитись, увімкніть функцію шумогасіння. Можна регулювати рівень прослуховування зовнішнього шуму: для цього перемкніть пристрій на режим «Прозорий». Дуже зручною є функція «Адаптивний звук». З її допомогою можна регулювати рівень зовнішнього шуму в залежності від потреб.

Функція пошуку

Буває нелегко знайти маленькі навушники. Тоді в пригоді стане функція пошуку. Її можна активувати за допомогою опції «Локатор». Якщо пристрій недалеко, смартфон відтворить звуковий сигнал. В іншому випадку за допомогою «Локатору» на смартфоні можна встановити геопозицію та прокласти маршрут. При наближенні на навушниках відтвориться звук, що значно полегшить пошук.

Це тільки деякі функції AirPods. Виробник докладає багато зусиль, щоб всі його пристрої успішно працювали та взаємодіяли в одній екосистемі.