Власти одной из стран ЕС сообщили о сокращении поддержки украинским беженцам: кого лишат выплат уже в 2024

В Германии после нескольких месяцев дискуссий согласовали уменьшение выплат для украинских беженцев с 2024 года. Таким образом социальную помощь сократят для тех, кто уже находится в Германии более полутора лет, а также тех, кто откажется от работы. Также вместо денег начнут выдавать карточки для оплаты товаров и услуг первой необходимости.

Однако конкретный механизм действия таких карточек не утвержден.

Как сообщает издание DW, если беженцы из Украины до сих пор имели право на получение социальной помощи (Bürgergeld) после 18 лет получения выплаты урезанной выплаты, то теперь такая возможность будет только через 36 месяцев. Для несемейных граждан это будет означать сокращение выплаты на 92 евро и сокращение объема медицинских услуг.

При этом после 36 месяцев человек все еще будет проживать в бесплатном общежитии и получать питание, а выплата сократится до суммы, которая нужна на проживание. Однако точную сумму пока не называют.

Также с января на одного человека в Германии будут выделять 7 500 евро в год. А сумма финансирования местных властей будет зависеть от количества беженцев на конкретной территории. Таким образом местные бюджеты смогут экономить до миллиарда евро в год.

Также украинцы в Германии должны будут минимум раз в полтора месяца отчитываться о том, как они ищут работу. В то же время немецкие агентства по труду (Jobcenter) будут активно предлагать варианты, от которых лучше не отказываться.

Выплаты сократят для тех, кто не хочет работать и отказывается от предложений. При этом министр труда Германии отмечает, что украинские беженцы готовы работать, ведь у них есть квалификация и желание.

В то же время пока в Германии официально работает только 19% украинцев трудоспособного возраста. Это при том, что в Польше и Чехии этот показатель достигает 65%. Причина такого высокого уровня трудоустройства – сокращение денежных выплат.