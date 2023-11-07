Експерти розповіли навіщо носити червону нитку на зап’ясті, і чому більшість людей роблять це не правильно

Побачити у когось на зап’ясті червону нитку можна дуже часто. Ба більше, її чіпляють собі як дорослі, так і діти. І батьки навіть пов’язують цю нитку немовлятам. За старими повір’ями така нитка захищає від простриту, і взагалі є таким собі оберегом. Та виявляється не всі знають, як правильно цю нитку носити. Експерти кажуть, що є цілий ряд правил, яких потрібно дотримуватись, щоб нитка дійсна мала ту “силу”, якої ви від неї очікуєте.

Що потрібно знати?

По перше, дуже важливо хто та з яким настроєм вам цю нитку пов’язує. Нитка має бути заговорена цією людиною, тобто мають бути сказані певні слова побажання. І вони мають бути сказані максимально щиро, тому потрібно обирати для цієї місії людину, яка точно бажає вам добра. Хай це буде мама, тато, чи інші близькі вам люди, не обов’язково кровні родичі.

Далі є ще декілька пунктів:

Є значення на якій ви руці носите нитку. Можна носити на обох, але кожна рука має певне значення. Наприклад, на лівій руці нитку носять більше прихильники іудеїзму і ті, хто таким чином хоче перетворити нитку в оберіг від злих очей і негативної енергетики. На правій руці нитку носять більше, як амулет або просто як прикрасу. Є твердження, що червону нитку можуть носити представники найрізноманітніших віросповідань. Час від часу нитку слід оновлювати, щоб її аура не була слабкою, адже вона збирає на собі весь негатив. На нитці обов’язково мають бути зав’язані вузлики. Їх кількість також має значення. Найчастіше це п’ять або сім вузликів. Звісно їх може бути й менше — це право вибору кожної людини.

Кажуть, що якщо нитка порвалась, не можна її зав’язувати повторно. Обов’язково потрібно взяти нову.