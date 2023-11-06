7 найпопулярніших помилок українського користувача комп’ютера з Windows

Комп’ютер з Windows є у багатьох українців, тільки не кожен вміє правильно ним користуватися. Переважна більшість використовує ПК для розваг і більше нічого не робить і ні про що не замислюється. І це нормально.

Тут можна провести аналогію з автомобілем – лише одиниці в разі поломки машини ремонтуватимуть самостійно свій транспортний засіб. Редакція GSMinfo вирішила нагадати українцям про те, про що вони найчастіше забувають при роботі з вікнами.

Очищення кошика

Багато користувачів під час видалення файлу вважають, що кошик розташований точно не всередині комп’ютера. Але насправді кошик – це віртуальна папка, в яку поміщаються видалені об’єкти – вони також займають дорогоцінне місце на диску. А що більше файлів у кошику, то повільніше працює комп’ютер, адже кошик є службовою папкою.

Сміття на робочому столі

Робочий стіл має бути чистим – зробили свої “файлові справи” і потрібно за собою прибрати. Що більше об’єктів на робочому столі, то повільніше може працювати комп’ютер, а також навігація буде незручною. Не варто зберігати файли на робочому столі – краще зберігати потрібні дані у відповідних папках, а на десктоп виводити тільки ярлики для об’єктів і програм.

Вимкнення захисту Windows

Сучасна Windows – дуже надійна система. Але буває, що користувач відключає різні інструменти захисту ОС, брандмауер і змінює налаштування безпеки. Так, вимкнення таких налаштувань дає змогу комп’ютеру працювати трохи швидше, також можна запустити, скажімо, піратські програми. Але тримати інструменти безпеки відключеними постійно – шкідливо, бо ПК буде більш уразливим для вірусів і атак.

Очищення папки “Завантаження”

У папку “Завантаження” потрапляє все те, що ми завантажуємо через браузер (і не тільки). Дуже часто ми забуваємо чистити цю директорію. Наприклад, завантажили дистрибутив програми, встановили. А дистрибутив так і залишився. Зараз немає жодного сенсу зберігати установники програм – краще завантажити оновлену версію з мережі. У Windows 10 навіть з’явилася можливість очищення папки Завантаження встановленням однієї галочки в стандартній утиліті “Очищення диска”.

Тримаємо багато файлів в одній папці

Не варто тримати занадто багато файлів в одній папці – це незручно як для себе, так і для комп’ютера. Що більше файлів в одній директорії, то може бути складніше комп’ютеру – він може трохи гальмувати, особливо на службових папках, таких як “Документи”, “Фотографії”, “Відео”. Краще сортувати файли по різних папках. Варто зазначити, що йдеться про старі комп’ютери або там, де використовується класичний HDD.

Резервні копії файлів

А багато хто з вас замислювався про створення резервних копій важливих даних? Ні. І це помилка, ні – фатальна помилка. Будь-який накопичувач інформації може вийти з ладу, також дані можуть бути загублені шляхом випадкового видалення або псування за допомогою вірусу. Завжди створюйте копії важливих файлів. Не використовуйте флешки та карти пам’яті – зберігайте резервні копії на зовнішньому жорсткому диску або в хмарі.

Заповнюваність жорсткого диска

Багато користувачів заповнюють диск C: повністю і це погано. Потрібно, щоб залишалося вільним не менше 10-15% вільного місця від загального обсягу накопичувача. Це потрібно для тимчасових файлів, які створює операційна система і програми. У разі, якщо жорсткий диск буде забитий на 100%, то комп’ютер може гальмувати і зависати. Також є ризик втрати даних. Завжди стежте за вільним місцем на системному диску!