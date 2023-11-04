Клиенты компании Vodafone будут в восторге: тарифный план можно не оплачивать каждый месяц

Обычно все абоненты, пользующиеся разными тарифными планами, неважно какого оператора, платят ежемесячную абонплату. Для многих это нормально, тогда как другие иногда забывают это вовремя сделать, что создает определенные неудобства. Так вот, компания Водафон предлагает своим клиентам отличную услугу, а именно годовую подписку на каждый из существующих тарифных планов. Мало того, что на весь год можно забыть о пополнении телефона, так еще и сэкономить. Ведь как говорится “оптом дешевле”.

Что известно о годовой подписке от Водафона?

Информацию о годовой подписке можно подробно прочитать на сайте компании, а подключить ее можно через приложение “Мой Vodafone”. В меню выберите “Доступные услуги” и затем “Годовая подписка”. И вот, как удастся сэкономить на каждом из тарифных планов:

Самый доступный тарифный план называется Joyce Start и при ежегодной подписке он обойдется в 1980 гривен. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится по 165 гривен в месяц, в то время как оплачивая ежемесячно (4 недели) нужно заплатить 180 гривен. Этот тариф, между прочим, довольно качественно наполнен. Он включает 800 минут для звонков по Украине, 15 ГБ мобильного интернета и дополнительных 10 ГБ для отдельных приложений. Также тариф позволяет общаться и в роуминге. Он предоставляет для этого 100 минут и 10 Гб. Также есть пакет средней стоимости Joice Pro, который стоит 2530 гривен в год или 230 гривен на четыре недели. Здесь еще больше минут и неограниченный доступ ко всем мобильным приложениям и мессенджерам. И самый дорогой тарифный план “Джойс Макс” обойдется в 3300 гривен в год или 300 гривен на 4 недели.

Последний пакет имеет максимальное наполнение, а именно 1600 минут звонков по Украине, 50 Гб интернета, и, конечно же, звонки и гигабайты в роуминге.