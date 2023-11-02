Сценарий войны полностью изменен: астролог озвучил прогноз относительно дальнейшего развития событий

Вокруг полномасштабного вторжения гуляет множество информации. Войну обсуждают как квалифицированные военные эксперты, так и специалисты других отраслей, например астрологи, тарологи, гадатели и т.д. Иногда их прогнозы бывают очень точными, поэтому люди часто читают новый такой прогноз с надеждой увидеть там наконец дату окончания войны. Однако у астролога Дмитрия Урануса есть неутешительные новости. Мужчина говорит, что Украина пошла по совсем другому сценарию, чем он ожидал. И этот сценарий один из самых трудных.

Уранус проанализировал ситуацию на фронте и вспомнил свои предыдущие прогнозы

“В августе я предупреждал о кризисе этой осенью. 10 октября армия России начала массированное наступление на Авдеевку. За 2 дня до перехода Марса к Скорпиону (12 октября). Скорпион враждебный знак для Украины-Тельца. И бог войны Марс, находясь в Скорпионе до 24 ноября, как благоволит врагам и противникам Украины. Можно сказать, что этот прогноз реализовался“, — написал астролог.

Также, астролог подчеркнул, что у ВСУ, к сожалению, есть большие шансы потерять Авдеевку. Кроме того, на фронте есть новая местность, где русская армия начала усиленное наступление.

“ВСУ нужно переходить в оборону и держаться вовсю, к концу ноября на этом направлении противник начнет выдыхаться. Удержание Авдеевки необходимо политически и стратегически. Путин планирует войти в предвыборную кампанию победителем в этой битве. Он поставил на кон свои последние стратегические резервы и свой авторитет. Поэтому, нельзя допустить сценарий сдачи Авдеевки“, — отмечает Уранус.

Сейчас украинцы будут чувствовать разочарование и эмоциональный упадок

Астролог утверждает, что уже сейчас в правительстве и ВСУ поняли, что недооценили врага. На фронте будет сложно, а среди населения будет гулять пессимистическое настроение.

“К сожалению, Украина пошла по самому сложному и самому длинному сценарию ведения войны. Чуда не случилось, военная наука берет свое, показывая всем нам, что успешное наземное наступление может быть только при условии массированного применения авиации и дальнобойных ракет“, — написал Уранус.

Подытожил Уранус тем, что Украине желательно немного реальнее оценить свои ресурсы и пытаться всеми силами их восстанавливать. А еще сосредоточиться на левом берегу Днепра, где недавно ВСУ производили первую высадку. Мол, это направление является наиболее перспективным.