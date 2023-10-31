Статистика впечатляет: названы 9 европейских стран, где легче всего трудоустроиться украинцам

Среди стран Европы самый высокий уровень занятости украинских беженцев в Польше. В соседней стране больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста – 65%.

Об этом говорится в отчете Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Об этом сообщило издание notesfrompoland.com.

В каких еще странах легче всего найти работу украинцам

Статистика стран, где легче всего найти работу выглядит так:

Великобритания – 61%;

Швеция – 56%;

Литва – 56%;

Чехия – 51%;

Дания – 46%;

Нидерланды – 46%;

Эстония – 46%;

Франция – 33%.

Такие выводы были сделаны на основе того, сколько украинцев трудоустроено в той или иной стране Европы.

Как свидетельствуют данные, самый низкий уровень трудоустройства зафиксирован в Швейцарии и Италии – лишь 19% от всех украинских беженцев трудоспособного возраста. При этом в рейтинге организации не было данных о Германии. В то же время глава Федерального агентства по труду Андреа Налес сообщила, что доля трудоспособных украинских беженцев в Германии составила 19%.

Данные для исследования собирали из различных внутренних и международных источников и собирались длительное время, поэтому сейчас проценты могут быть несколько иными. В случае с Польшей, Британией, Чехией и Италией то данные были собраны во время опроса. Данные по Польше взять из отчета NBP за ноябрь прошлого года. С этого времени страна столкнулась со значительным оттоком украинских беженцев, поэтому это могло повлиять на реальный уровень трудоустройства украинцев.

Напомним, что украинские беженцы в Германии после уплаты все счетов и компенсации всех расходов могут экономить в среднем 494 евро или 19,1 тысячи гривен в месяц. 38% опрошенных утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается около 500 евро, которые можно сэкономить. Учитывая это, власти Украины должны придумать как мотивировать украинцев возвращаться домой после войны, ведь далеко не все могут заработать 19 тысяч гривен в месяц в Украине, не говоря уже и о сбережениях.