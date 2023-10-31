Статистика вражає: названо 9 європейських країн, де найлегше працевлаштуватися українцям

Серед країн Європи найвищий рівень зайнятості українських біженців у Польщі. В сусідній країні найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку — 65%.

Про це йдеться в звіті Організації з економічної співпраці та розвитку. Про це повідомило видання notesfrompoland.com.

В яких ще країнах найлегше знайти роботу українцям

Статистика країн, де найлегше знайти роботу виглядає так:

Великобританія — 61%;

Швеція — 56%;

Литва — 56%;

Чехія — 51%;

Данія — 46%;

Нідерланди — 46%;

Естонія — 46%;

Франція — 33%.

Такі висновки були зроблені на основі того, скільки українців працевлаштовано в тій чи іншій країні Європи.

Як свідчать дані, найнижчий рівень працевлаштування зафіксований у Швейцарії та Італії — лише 19% від всіх українських біженців працездатного віку. При цьому в рейтингу організації не було даних про Німеччину. Водночас глава Федеральної агенції з праці Андреа Налес повідомила, що частка працездатних українських біженців в Німеччині склала 19%.

Дані для дослідження збирали з різних внутрішніх та міжнародних джерел та збиралися тривалий час, тож зараз відсотки можуть бути дещо іншими. У випадку з Польщею Британією, Чехією та Італією то дані були зібрані під час опитування. Дані щодо Польщі взяти зі звіту NBP за листопад минулого року. З цього часу країна зіткнулася зі значним відтоком українських біженців, тож це могло вплинути на реальний рівень працевлаштування українців.

Нагадаємо, що українські біженці в Німеччині після сплати всі рахунків та компенсації всіх витрат можуть заощаджувати в середньому 494 євро або 19,1 тисячі гривень на місяць. 38% опитаних стверджують, що після оплати всіх витрат на проживання у Німеччині у них залишається близько 500 євро, які можна заощадити. Враховуючи це, влада України повинна придумати як мотивувати українців повертатися додому після війни, адже далеко не всі можуть заробити 19 тисяч гривень на місяць в Україні, не кажучи вже й про заощадження.