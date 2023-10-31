Ощадбанк шокировал своих клиентов: через 30 дней условия пользования картами изменятся

Ощадбанк сообщил важную новость своим клиентам. Уже с 1 декабря условия пользования банковскими картами и проведением денежных переводов.

Ощадбанк с 1 декабря вводит более лояльные тарифы для физических лиц среди прочего, банк отменяет комиссию за перевод средств между карточками банка. Об этом сообщила руководительница филиала Донецкого областного отделения “Ощадбанка” Анна Прасол.

Подробнее об условиях и тарифах

Уже с 1 декабря Ощадбанк полностью пересмотрит тарифы на обслуживание карт и комиссии за перевод. Таким образом тарифы станут более лояльными. Например, сейчас клиенты осуществляя перевод с карты на карту через приложение Ощад24 платят 3 гривны комиссии за каждый платеж. То есть, независимо от суммы перевода, придется заплатить 3 гривны, даже если это 10 гривен. А уже с 1 декабря ситуация улучшится, комиссию полностью отменят.

Это отличная новость для многих украинцев, ведь Ощадбанк считается социальным банком, поэтому даже 3 гривны могут быть значительной комиссией, если, например, украинцы из числа ВПЛ осуществляют несколько переводов в месяц.

Напомним, что Ощадбанк может продлить сроки прохождения физической верификации лиц из числа получателей денежной помощи. Украинцы, которые получают пенсию или другие виды социальной помощи, должны посетить ближайшее отделение Ощадбанка с документом, удостоверяющим личность и банковской карточкой. В отделении проведут верификацию, для этого нужно будет осуществить любую операцию с банковской картой, во время которой нужно внести пин-код. Это может быть даже проверка баланса.

Кстати, банковскую карту пенсионера могут заблокировать, а средства заморозить, если не совершать никаких операций в течение полугода. В случае блокировки карты нужно посетить пенсионный фонд и предоставить документы, удостоверяющие личность. Но лучше не допускать блокировки, а периодически осуществлять любую операцию по карте, например, пополнить счет или оплатить коммуналку.