Ощадбанк шокував своїх клієнтів: через 30 днів умови користування картками зміняться

Ощадбанк повідомив важливу новину своїм клієнтам. Вже з 1 грудня умови користування банківськими картками та проведенням грошових переказів.

Ощадбанк з 1 грудня запроваджує більш лояльні тарифи для фізичних осіб серед іншого, банк скасовує комісію за переказ коштів між картками банку. Про це повідомила очільниця філіалу Донецького обласного відділення “Ощадбанку” Анна Прасол.

Детальніше про умови та тарифи

Вже з 1 грудня Ощадбанк повністю перегляне тарифи на обслуговування карток та комісії за переказ. Таким чином тарифи стануть більш лояльними. Для прикладу, зараз клієнти здійснюючи переказ з картки на картку через додаток Ощад24 сплачують 3 гривні комісії та кожен платіж. Тобто, незалежно від суми переказу, доведеться сплатити 3 гривні, навіть якщо це 10 гривень. А вже з 1 грудня ситуація покращиться, комісію повністю скасують.

Це чудова новина для багатьох українців, адже Ощадбанк вважається соціальним банком, тож навіть 3 гривні можуть бути значною комісією, якщо, наприклад, українці з числа ВПО здійснюють кілька переказів на місяць.

Нагадаємо, що Ощадбанк може подовжити терміни проходження фізичної верифікації осіб з-поміж отримувачів грошової допомоги. Українці, які отримують пенсію або інші види соціальної допомоги, повинні відвідати найближче відділення Ощадбанку з документом, який посвідчує особу та банківською карткою. У відділенні проведуть верифікацію, для цього потрібно буде здійснити будь-яку операцію з банківською карткою, під час якої потрібно внести пін-код. Це може бути навіть перевірка балансу.

До речі, банківську картку пенсіонера можуть заблокувати, а кошти заморозити, якщо не здійснювати жодних операцій протягом пів року. У разі блокування картки потрібно відвідати пенсійний фонд та надати документи, що посвідчують особу. Але краще не допускати блокування, а періодично здійснювати будь-яку операцію за карткою, наприклад, поповнити рахунок чи сплатити комуналку.