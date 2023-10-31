Стало известно каким специалистам скоро в Украине начнут платить больше

В Украине прогнозируют дефицит рабочих рук. Начиная с весны на рынке труда Украины наблюдается постепенное увеличение количества вакансий.

Еще в 2022 году на одно рабочее место в Украине было девять претендентов, а сейчас всего двое.

С весны этого года в Украине наблюдается постепенное увеличение количества вакансий. В сентябре 2023 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тысячи соискателей работы и 83 тысячи вакансий. Рост спроса работодателей на работников – это признак постепенного восстановления экономической активности. Если анализировать ситуация по регионам, наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости Киева и Львовщины – по 11 тысяч вакансий, Днепровщины – 5 тысяч вакансий, Одесской области – 4 тысячи вакансий.

Во Львовской области и в Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, ищущих работу с участием службы занятости. Наибольший дефицит кадров в перерабатывающей промышленности и строительстве.

Наибольший спрос на рынке труда, как и до войны, сохраняется у представителей рабочих профессий и сферы торговли. Как прогнозируют в Службе занятости, по категориям учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики, инженер, практический психолог ожидается дефицит на уровне 14%. Дефицит работников в других сферах торговли и услуг составляет 15%. Это касается таких категорий профессий – повар, охранник, официант, бармен, бариста, медицинская сестра, социальный работник, парикмахер.

Оценка дефицита рабочих по обслуживанию оборудования и машин составляет 18%, квалифицированных работников с инструментом – 21% (швеи, электромонтажниками, слесарь-ремонтник и т.п.).

Дефицит рабочих рук вполне прогнозируемый, ведь около половины украинских беженцев в Европе – это трудоспособное население. Что касается мужчин, то многие из них служат в рядах ВСУ, поэтому в Украине катастрофически не хватает строителей и квалифицированных работников в сфере ремонта оборудования и машин, а работы в этой сфере немало.