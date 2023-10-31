Новые штрафы вскоре вступят в силу: за что будут наказывать на 17 000 и даже 100 000 гривен

В Украине действует целый ряд разнообразных штрафов, количество которых еще больше возросло во время военного положения. Появившиеся некоторые штрафы обходятся украинцам в кругленькую сумму. Следовательно, несколько тысяч гривен можно заплатить за неявку в ТЦК (особенно если была вручена повестка). Также штрафы предусмотрены и за нарушение комендантского часа, который начал действовать опять же с начала военного положения. Именно этот штраф предлагается ужесточить в Верховной Раде. Будет касаться это как простых граждан, так и бизнеса. Сумы шокируют.

Что известно о новом проекте?

В Верховную Раду внесен законопроект №10195, который народные депутаты разрабатывали совместно с МВД и Нацполицией.

“Цель законопроекта – установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа, и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения“, — говорится в сообщении от пресс-службы Верховной Рады.

Если проект вступит в силу, то штрафы для простых граждан будут колебаться в пределах от 8500 до 17 000 гривен, а для бизнеса от 51 000 до 102 000 гривен.

Как штрафуют уклонистов?

Штрафы за нарушение правил мобилизации тоже есть. В настоящее время их размер зависит от серьезности нарушения и того, нарушает ли лицо впервые или повторно.

“Сейчас мы не рассматриваем военные правонарушения, например самовольное оставление части, дезертирство, неисполнение приказов – там другие статьи, другой состав правонарушения, другие наказания. Уклонение от мобилизации – это уклонение военнообязанных гражданских лиц“, – объясняет адвокат Андрей Новак.

Штрафы для военнообязанных мужчин колеблются от 3400 до 5100 гривен. Также в некоторых случаях лицо может получить другие виды наказания, например, административное или даже уголовное.