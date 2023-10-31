Стало відомо яким спеціалістам скоро в Україні почнуть плати більше

В Україні прогнозують дефіцит робочих рук. Починаючи з весни на ринку праці України спостерігається поступове збільшення кількості вакансій.

Ще у 2022 році на одне робоче місце в Україні було дев’ять претендентів, а зараз всього двоє.

З весни цього року в Україні спостерігається поступове збільшення кількості вакансій. У вересні 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості нараховувалось 103 тисячі шукачів роботи та 83 тисячі вакансій. Зростання попишу роботодавців на працівників — це ознака поступового відновлення економічної активності. Якщо аналізувати ситуація за регіонами, найбільша кількість вакансій зареєстрована в службі зайнятості Києва та Львівщини — по 11 тисяч вакансій, Дніпровщини — 5 тисячі вакансій, Одещини — 4 тисячі вакансій.

У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за участі служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів в переробній промисловості та будівництві.

Найбільший попит на ринку праці, як і до війни, зберігається у представників робочих професій та сфери торгівлі. Як прогнозують в Службі зайнятості, за категоріями вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики, інженер, практичний психолог очікується дефіцит на рівні 14%. Дефіцит працівників в інших сферах торгівлі та послуг складає 15%. Це стосується таких категорій професій — кухар, охоронець, офіціант, бармен, бариста, медична сестра, соціальний працівник, перукар.

Оцінка дефіциту робочих з обслуговування обладнання та машин складає 18%, кваліфікованих працівників з інструментом — 21% (швачки, електромонтажними, слюсар-ремонтник і тому подібне).

Дефіцит робочих рук цілком прогнозований, адже близько половини українських біженців в Європі — це працездатне населення. Щодо чоловіків, то чимало їх служать в лавах Збройних сил, тож в Україні катастрофічно не вистачає будівельників та кваліфікованих працівників в сфері ремонту обладнання та машин, а роботи в цій сфері чимало.