Квартиры за 8-9 тысяч долларов: как изменились цены на недвижимость в Киеве?

Война очень сильно повлияла на рынок недвижимости, а особенно в тех регионах, которые от нее больше всего пострадали. Столица один из таких регионов хотя бы потому, что ее довольно часто обстреливают. Да и в начале войны часть области была во временной оккупации, и по сей день в инфопространстве время от времени появляются сообщения, что мол со стороны Беларуси снова может быть нападение. Так что вполне логично, что цены как на аренду так и на продажу жилья в Киеве изменились и изменились на столько, что можно купить однокомнатную квартиру даже за 8,5 тысяч долларов. Именно такое объявление недавно появилось в Интернете.

Что скрывается за такой ценой?

В объявлении говорится, что данная квартира очень маленькая, ее площадь всего 16,2 квадрата, а находится она в Дарницком районе и в частном секторе, где нет совсем никакой инфраструктуры. Ближайшая “цивилизация” – это станция метро Бориспольская, которая находится в нескольких километрах от данного дома.

“Все документы в порядке. По документам это и будет квартира, все оформятся правильно“, – заявил риелтор, который и занимается продажей этого объекта.

Но не все так просто. Еще несколько месяцев назад эта квартира продавалась другим агентством и тогда стало известно, что на самом деле под “многоэтажку” переделали обычный частный дом. Он должен был иметь три этажа, а на самом деле был достроен еще четвертый мансардный. Из минусов столь дешевого жилья также отсутствие централизованного отопления, газа, централизованной подачи воды. Также очень сомнительно, что на эту квартиру можно будет оформить право собственности.

Рядом такую же квартиру, но уже в полноценном и настоящем жилом комплексе продают за 32 тысячи долларов (без ремонта). Неудивительно, что на жилье за 8,5 тысяч все равно найдутся свои покупатели, сколько бы рисков при этом такая покупка в себе не несла.