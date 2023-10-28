Нацбанк представив нові 10 гривень: як вони виглядають

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету. Цього разу це десять гривень. Монету назвали “Українська мова”, вона є продовження серії “Духовні скарби України”.

27 жовтня Національний банк України ввів в обіг срібну пам’ятну монету “Українська мова”. Її присвятили Дню української писемності та мови.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Як вже зазначалося, нова пам’ятна монета стане продовженням серії “Духовні скарби України”. Її номінал 10 гривень, а тираж складає лише 5 тисяч одиниць.

На аверсі монети розташована стилізована буква “Ї” з солов’єм, а в центрі букви присутній герб України.

На реверсі присутня стилізована композиція з букв українського алфавіту.

Щодо інших характеристик монети, то відомо наступне. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу — 31,1 грама, діаметр монети 38,6 мм. Монета прикрашена золотом, вміст золота не менше 0,0002 грами. В листопаді також планують ввести в обіг аналогічну монету, але номіналом 5 гривень. Вона буде виготовлена з нейзильберу, а тираж складе 75 тисяч штук.

Нагадаємо, що НБУ знизив облікову ставку до 16%. Про це повідомили в пресслужбі Нацбанку.

Національний банк України відразу на 4% зменшив розмір облікової ставки з 27 жовтня — з 20% до 16% річних. Водночас НБУ зберігає процентні ставки за своїми операціями з банками.

Крім того, як повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році до 4,9%. Попри те, що це добра новина, це не застраховує українців від зростання цін на товари та послуги. При цьому стабільний курс долара додає впевненості українцям, адже попри похмурі прогнози експертів, НБУ забезпечує стабільний курс, що вкрай важливо в складні часи, коли ми долаємо виклик за викликом через війну та атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.