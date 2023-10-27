Въезд в Украину сделают платным: детали новой инициативы нардепов

Новый законопроект будет предусматривать добровольную уплату определенной суммы, но в то же время им предусмотрено право на въезд в Украину при условии, указанные в этом законопроекте, то есть после уплаты денежного взноса.

Мужчины призывного возраста, то есть в возрасте от 18 до 50 лет не могут покидать территорию Украины чуть ли не два года с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на нашу территорию. Однако немало украинцев идут на хитрости и находят способы пересечь границу. В раде хотят наказывать украинцев, которые незаконно покинули Украину во время действия военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №8029.

Мужчины, которые находятся за границей, должны будут оплатить 25 тысяч гривен за каждый месяц пребывания, чтобы вернуться в Украину. Это касается военнообязанных, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года. Норма статьи предусматривает добровольную уплату такой суммы, но в то же время проектом предусматривается право на въезд в Украину только при условии выполнения условий, которые указаны в законопроекте, то есть только после уплаты взноса.

Это означает, что граждане Украины не смогут легально пересечь границу, если не сделают взнос за время отсутствия. Единственное исключение — человек сможет подтвердить право на отсрочку от военной службы во время мобилизации. Если же такого нет, то придется заплатить 25 890 гривен за каждый месяц пребывания за границей во время действий военного положения.

В то же время эту инициативу уже раскритиковали эксперты и обычные украинцы. Правительство должно позаботиться о дополнительной мотивации беженцев возвращаться домой, а не отпугивать их. Учитывая, что за рубежом значительно выше заработные платы, много вакансий и хорошее социальное обеспечение, мужчинам будет легче обеспечить себе и родным достойный уровень жизни. Тогда если нардепы поддержат этот законопроект, то Украина столкнется с ужасным оттоком населения, а процент людей, которые вернутся после войны будет минимальным.