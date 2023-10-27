В’їзд до України зроблять платним: деталі нової ініціативи нардепів

Новий законопроєкт передбачатиме добровільну сплату певної суми, але водночас ним передбачене право на в’їзд в Україну при умові, вказані в цьому законопроєкті, тобто після сплати грошового внеску.

Чоловіки призовного віку, тобто у віці від 18 до 50 років не можуть покидати територію України ледь не два роки від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу територію. Однак чимало українців йдуть на хитрощі та знаходять способи перетнути кордон. В раді хочуть карати українців, які незаконно покинули Україну під час дії воєнного стану.

Про це йдеться в законопроєкті №8029.

Чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні будуть сплатити 25 тисяч гривень за кожен місяць перебування, щоб повернутися до України. Це стосується військовозобов’язаних, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. Норма статті передбачає добровільну сплату такої суми, але водночас проєктом передбачається право на в’їзд в Україну лише при умові виконання умов, які вказані в законопроєкті, тобто лише після сплати внеску.

Це означає, що громадяни України не зможуть легально перетнути кордон, якщо не сплатять внесок за час відсутності. Єдине виключення — чоловік зможе підтвердити право на відстрочку від військової служби під час мобілізації. Якщо ж такого немає, то доведеться сплатити 25 890 гривень за кожен місяць перебування за кордоном під час дій воєнного стану.

Водночас цю ініціативу вже розкритикували експерти та звичайні українці. Уряд повинен подбати про додаткову мотивацію біженців повертатися додому, а не відлякувати їх. Враховуючи, що за кордоном значно вищі заробітні плати, чимало вакансій та хороше соціальне забезпечення, чоловікам буде легше забезпечити собі та рідним достойний рівень життя. Тоді якщо нардепи підтримають цей законопроєкт, то Україна зіткнеться з жахливим відтоком населення, а відсоток людей, які повернуться після війни буде мінімальним.