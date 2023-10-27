О доступном жилье можно забыть: цены на квартиры бьют все рекорды

На вторичном рынке недвижимости Украины за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года – однокомнатные квартиры сильно подорожали. При этом фактически по всей стране. Самые высокие цены в Черкасской области, там стоимость выросла на 43,1%.

На втором месте – Ивано-Франковская область, где стоимость жилья выросла на 42%. Об этом сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. По их данным следующие позиции занимают:

Черниговская область с ростом стоимости на 39%;

Николаевская – 32,3%;

Сумская – 32%.

В то же время самыми доступными однокомнатные квартиры остаются в Киевской области. За год цена выросла всего на 4%. Похожая ситуация и в самом Киеве, там рост стоимости на уровне 8%. Также рост на 8,1% зафиксирован на Харьковщине.

А еще, как ни странно, в Волынской области жилье подешевело, причем довольно сильно, аж на 10%.

В общем средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет от 23 372 долларов до 87 268 долларов. Самое дешевое жилье в Николаевской области. Здесь однокомнатную квартиру можно приобрести за примерно 23,5 тысячи долларов, что на треть дороже, чем в прошлом году.

На втором месте Запорожская область, 1-комнатная квартира здесь стоит 23,7 тысячи долларов, что на 15% дороже прошлого года.

Что касается областей, где недвижимость самая дорогая, то первое место занимает столица. несмотря на минимальный рост стоимости, в среднем квартира стоит 87,2 тысяч долларов. Также высокие цены во Львовской области – более 63 тысяч долларов, что на четверть дороже прошлогодней стоимости, на Закарпатье – более 50 тысяч долларов, Одесской области – 46 тысяч долларов.

В целом чем дальше от линии фронта, тем дороже жилье. Это и неудивительно, ведь после всех ужасов войны украинцы хотят жить подальше от границы с сумасшедшим соседом.

При этом речь идет исключительно о средних ценах, ведь даже в Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру где-то в спальном районе всего за 25 тысяч доллар.