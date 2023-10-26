Почему выплату пенсии могут временно приостановить и кого это касается?

В Украине действует ряд законов, касающихся пенсионного вопроса. Начисление пенсий строгого регулируется действующим законодательством и прописанные правила все должны неукоснительно соблюдать. Некоторые пенсионеры обращаются в Пенсионный Фонд с вопросом, почему им отменили пенсию, которую они получали по выслуге лет. То есть не отменили, а перестали выплачивать. Рассказываем, в каких ситуациях это вообще возможно.

Пенсию приостанавливают выплачивать, если лицо продолжает работать

На самом деле одновременно получать и пенсию и зарплату можно, но нужно знать некоторые условия. Зачастую так поступают пенсионеры, работавшие на должностях, где стаж начисляется быстрее, чем на других работах. Допустим речь о шахтерах, которые могут выходить на пенсию по выслуге лет, не дожидаясь при этом, когда им исполнится 60 лет. В большинстве своем это еще вполне энергичные люди, которые не прочь продолжать работать. Они могут это делать, но они должны изменить сферу деятельности. То есть получать пенсию по выслуге лет и продолжать работать на этой же работе нельзя. Можно трудоустроиться кем-то совсем другим, например, вы работали шахтером, а теперь устроились водителем или садоводом. Такое допускается и в этом случае лицо будет получать и пенсию, и зарплату.

Вопросы возникли и с некоторыми доплатами

Также пенсионеры массово обращаются в Пенсионный Фонд с вопросом, почему им не пришла возрастная доплата в момент, когда они пересекли необходимый возрастной рубеж. Это 70, 75 и 80 лет. В ПФУ объясняют, что доплата начисляется не с того месяца, в котором исполнилось нужное количество лет, а непосредственно с даты рождения. То есть тем, кто родился в начале месяца и в конце могут прийти разные суммы доплаты. А вот со следующего месяца доплата будет приходить в полном объеме.