Возможна ли блокировка банковских счетов уклонистов: объяснение юриста

В последнее время украинцы активно обсуждают возможность блокировки банковских счетов уклонистов. Это якобы касается и обычных карточек для выплат и счетов предпринимателей, которые уклоняются от мобилизации. Поэтому, могут ли уклонисты блокировать банковские счета.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, возможна ли блокировка карточек для лиц, которые уклоняются от мобилизации. По его словам, теоретически, в Украине возможно все.

Однако сегодня реализовать это не получится, поскольку нарушение законодательства может установить только суд.

Такого термина, как блокировка карточек для уклонистов пока нет в украинском законодательстве.

Юрист добавляет, что блокировка карточек может происходить на основе того, что ТЦУ составят соответствующий административный протокол по уклонению от военной службы или постановки на воинский учет. Соответственно исполнительная служба для того, чтобы взыскать штраф, должна будет заблокировать средства и списать их. Конечно, если лицо не оплатит штраф добровольно.

Поэтому даже теоретически блокировка счетов за неявку в ТЦК в Украине без нарушения прав и свобод граждан невозможна.

Это потому, что признать виновным лицо может только суд. И только суд может устанавливать соответствующие санкции или административный орган. Именно поэтому блокировка и оставление лица без средств к существованию будет считаться незаконным.

Хотя это не означает, что в ближайшей перспективе этого не будет. Многие юристы убеждены, что введение системы учета военнообязанных “Оберег” это тоже незаконно. Ведь в одном месте будет собрана вся информация о лице, от даты рождения и номера телефона до адреса проживания и семейного положения. Если российские оккупанты могут получить доступ к данным в этой системе, это может привести к ужасным последствиям. При этом риск достаточно высок, ведь необязательно данные получат российские хакеры, это могут быть завербованные российскими спецслужбами работники украинских Территориальных центров комплектования или другие лица, которые будут иметь допуск к системе.