В Украине за год пенсии судей выросли почти на пять тысяч гривен, с 95,1 тысячи гривен до 99,5 тысяч. При этом средняя пенсия обычных украинцев увеличилась всего на 820 гривен и с октября прошлого года до октября этого года она выросла лишь с 4 539 до 5 350 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. Судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату (аналог пенсии). По состоянию на октябрь 2023 года средний размер такой выплаты для судей составил 99 597 гривен. При этом средняя пенсионная выплата украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, составила 5 230 гривен. Это чуть ли не в двадцать раз меньше, чем у судей В то же время пенсия тех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет в среднем получают 9 635 гривен.

Кстати, по данным Пенсионного фонда Украины, пенсии получают около 10 миллионов 539 тысяч гривен. За год, то есть с октября 2022 года до октября 2022 года количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч гривен. До полномасштабного вторжения такого значительного сокращения количества получателей пенсии не было. Часть пенсионеров также продолжает работать находятся на заслуженном отдыхе. На сегодня работу имеют 2,7 миллиона пенсионеров. Это почти четверть от всех украинцев пенсионного возраста.

Пенсии в сумму более десяти тысяч гривен получают всего 741 тысячи украинцев, то есть примерно каждый пятнадцатый украинский пенсионер. При этом, если считать среднюю пенсию только тех пенсионеров, выплата которых составляет более десяти тысяч гривен, то сумма средней выплаты составит 14,7 тысяч гривен. В это число приходятся 3743 судей в отставке, средняя пенсионная выплата.

Напомним, что в январе 2024 года вырастет минимальная пенсия, а уже в марте или апреле будет проведена масштабная индексация с применением специальных пенсионных баллов, которые должны сделать пенсии более справедливыми.