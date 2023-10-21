Украинцы массово закрывают счета в ПриватБанке: причина очень неочевидная

Клиент одного из самых популярных банков Украины – ПриватБанка поделился своим негативным опытом. Он получил в кассе банка 500 евро, но не обратил внимания на повреждения. Уже дома он обнаружил, что угол банкноты заклеен скотчем. Клиент пошел в то же отделение банка, чтобы обменять купюру, но кассир отказал ему в услуге.

Как сообщили представители ПриватБанка на специализированном форуме Минфин, где и оставил свою жалобу недовольный украинец, претензии по банкнотам иностранной валюты банк принимает только во время обслуживания. Если клиент отошел от кассового окна, то никаких претензий относительно состояния банкнот банк принимать не будет.

Как утверждает клиент, не было бы никакой проблемы, если бы он получил 50 евро, он бы сдал ее, несмотря на потерю процента. Но от 500 евро, ему придется потерять не менее 10% за повреждение, а то и больше. Поэтому клиент принял решение закрыть все депозитные, кредитные и текущие счета и не иметь никаких дел.

Ранее клиентка Привата жаловалась, что банк без всяких объяснений закрыл ее счета и заблокировал доступ к банковскому приложению. В финучреждении объяснили, что они должны проводить первичный финансовый мониторинг, и согласно постановлению НБУ оставляют за собой право разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

В Приват объяснили, что банк обязан обеспечить выявление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процесс их проведения. В ответ на жалобу женщины, в ПриватБанке ответили, что они вынуждены ограничить обслуживание в банке. При расторжении деловых отношений клиенту предоставят возможность перевести остатки средств в другой банк. Дополнительно они направили официальный ответ по этому вопросу клиентке, которая оставила жалобу. Однако судя по подобным ситуациям, клиенту не сообщат точную причину блокировки. Однако в зоне риска украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.