Названо області, де більшість українців отримують в середньому по 7000 гривень пенсії

Україна не може похвалитися пенсійними виплатами. Вони у нас відверто мізерні, особливо якщо порівнювати їх з теперішніми цінами на продукти та послуги, чи тим паче з європейськими пенсіями. Без пільг, субсидій та допомоги від близьких, більшість пенсіонерів не змогли б прожити навіть пів місяця на ту суму, яку вони отримують. Але така критична ситуація не у всіх. В Пенсійному Фонді заявили, що середня пенсія українців у жовтні 2023 року зросла мінімум на 15% і тепер складає понад 7000 гривень. Щоправда, така картина спостерігається не у всіх без виключення областях.

Де люди отримують найвищі пенсії?

Згідно зі статистичними даними найвищі середні пенсії, а саме приблизно по 7200 гривень отримують у Києві та області, на другому місці Рівненська область (6670 грн), далі Донецька та Луганська області (приблизно 6300 грн) і замикає число лідерів Дніпропетровська область з середньою пенсією у 5860 грн. Найменші виплати отримують мешканці Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей. Там середня пенсія коливається в межах 4100 гривень.

Однак, варто зазначити, що середню виплату отримує десь третина українців, якщо не менше. А от переважаюча більшість “сидить” на мінімалці, яка коливається в межах 3000 гривень. Є невеликий відсоток тих, хто отримує більше ніж 10 000 гривень щомісяця. За свіжими даними, це 10% від усього числа пенсіонерів. Також приблизно 3-4% отримують максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним.

У 2024 році пенсії зростуть

Вже відомо, що у березні 2024 року пенсії та мінімальна зарплата зростуть. Мінімальна пенсія зросте приблизно до 2500 гривень, а зарплата становитиме спочатку 7000, а потім 8000 гривень.

Так на виплати вплине щорічна індексація. Щоправда, інфляція теж не стоїть на місці й за попередніми прогнозами експертів, вона практично одразу “з’їсть” це підвищення.