Украинцам готовят новый налог по примеру ЕС: сколько придется заплатить

В ближайшее время украинцам следует ожидать введения нового налога. Его придется платить за захоронение и размещение отходов на полигонах. В Кабмине уже активно работают над созданием соответствующего законопроекта. “Налог на мусор” будут вводить по европейскому образцу. По предварительным данным, в первую очередь этот закон повлияет на бизнес, который вместо захоронения отходов будет заниматься сортировкой мусора.

Как объясняет заместитель министра окружающей среды Виктория Киреева, главная задача Минэкологии – сделать захоронение невыгодным, а переработка, чтобы приносила доход и инвестиции.

Следующая задача – введение сортировки, раздельного сбора отходов. Для этого в правительстве планируют ввести несколько инструментов. Первый это именно экологический налог на захоронение отходов. Сейчас Минэкологии работает вместе с Министерством финансов и налоговой, и уже в ближайшее время это нововведение будет обсуждаться публично.

С 9 июля 2023 года в силу вступил закон “Об управлении отходами”. Он открывает возможность введения “налога на мусор”. Однако чтобы такая плата действительно появилась, нужно принять и отдельные законодательные изменения, включая изменения в Налоговый кодекс.

Киреева утверждает, что законопроект, который сейчас в разработке, будет предусматривать экологический налог с различными коэффициентами. То есть фактическая сумма налога будет значительно выше у тех, кто выбрасывает на свалки несортированный мусор.

По ее словам, это первый такой инструмент для внедрения сортировки, который государство дает бизнесу, занимающемуся сортировкой. Поэтому перевозчикам и тем, кто собирает отходы на полигонах, будет невыгодно принимать несортированный мусор. Уменьшить сумму налога можно будет только благодаря сортировке.

Идея неплохая, однако как это будет на практике пока неизвестно. Несколько лет назад уже был законопроект, согласно которому украинцы должны были сортировать мусор, однако ситуация не изменилась. К тому же поступления с нового налога будут поступать не в общегосударственный фонд госбюджета, но и в местные общины. Это будет стимулировать общины обустраивать места для сбора отсортированного мусора.