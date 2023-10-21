Важлива новина для всіх українців в Європі: Єврокомісія ухвалила важливе рішення

Вчора, 19 жовтня, Європейський союз офіційно подовжив тимчасовий захист до четвертого березня 2025 року. Це дозволить біженцям з України і надалі користуватися певним набором прав, перебуваючи в Європі.

Про це повідомили в заяві Європейської комісії. Мова йде про наступні види допомоги:

доступ до житла;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

безкоштовну освіту для дітей.

Розраховувати на підтримку від країн Європи можуть ті, хто проживав в Україні до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року:

громадяни України та члени їхніх сімей;

негромадяни України та особи без громадянства, що користуються міжнародним захистом в Україні (це можуть бути біженці та особи, які користуються додатковим захистом) та члени їх сімей;

негромадяни України, в яких є вид на постійне проживання, але вони не можуть повернутися до країни свого походження в безпечних умовах.

Також право на допомогу в ЄС можуть отримати й такі категорії населення:

громадяни України, що поїхали за кордон незадовго до початку війни;

громадяни України, що опинилися на території ЄС до 24 лютого (наприклад, робоче відрядження або відпустка);

неукраїнські громадяни з непостійною посвідкою на проживання які не можуть повернутися до країни походження в безпечних та тривалих умовах.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Україні були проведені масштабні перевірки внутрішньо переміщених осіб. В результаті 140 тисяч осіб позбавили грошової допомоги, адже вони не відповідали певним критеріям для отримання грошової допомоги. Таким чином уряд скоротив витрати державного бюджету України на понад 400 мільйонів гривень на місяць.

Водночас уряд пропонує тим українцям, що повернуться з-за кордону статус ВПО та грошові виплати. Мова йде по дві тисячі для дорослих та три тисячі на дітей та осіб з інвалідністю.