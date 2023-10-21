Важная новость для всех украинцев в Европе: Еврокомиссия приняла важное решение

Вчера, 19 октября, Европейский союз официально продлил временную защиту до четвертого марта 2025 года. Это позволит беженцам из Украины и в дальнейшем пользоваться определенным набором прав, находясь в Европе.
Об этом сообщили в заявлении Европейской комиссии. Речь идет о следующих видах помощи:
- доступ к жилью;
- доступ к рынку труда;
- медицинской помощи;
- бесплатном образовании для детей.
Рассчитывать на поддержку от стран Европы могут те, кто проживал в Украине до начала полномасштабной войны, то есть до 24 февраля 2022 года:
- граждане Украины и члены их семей;
- неграждане Украины и лица без гражданства, пользующиеся международной защитой в Украине (это могут быть беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой) и члены их семей;
- неграждане Украины, у которых есть вид на постоянное жительство, но они не могут вернуться в страну своего происхождения в безопасных условиях.
Также право на помощь в ЕС могут получить и такие категории населения:
- граждане Украины, уехавшие за границу незадолго до начала войны;
- граждане Украины, оказавшиеся на территории ЕС до 24 февраля (например, рабочая командировка или отпуск);
- неукраинские граждане с непостоянным видом на жительство, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и длительных условиях.
Отметим, ранее сообщалось, что в Украине были проведены масштабные проверки внутренне перемещенных лиц. В результате 140 тысяч человек лишили денежной помощи, ведь они не соответствовали определенным критериям для получения денежной помощи. Таким образом правительство сократило расходы государственного бюджета Украины на более 400 миллионов гривен в месяц.
В то же время правительство предлагает тем украинцам, которые вернутся из-за границы статус ВПЛ и денежные выплаты. Речь идет по две тысячи для взрослых и три тысячи на детей и лиц с инвалидностью.
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