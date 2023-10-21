Українцям готують новий податок за прикладом ЄС: скільки доведеться заплатити

Найближчим часом українцям слід чекати запровадження нового податку. Його доведеться сплачувати за захоронення та розміщення відходів на полігонах. В Кабміні вже активно працюють над створенням відповідного законопроєкту. “Податок на сміття” будуть запроваджувати за європейським зразком. За попередніми даними, в першу чергу цей закон вплине на бізнес, який замість захоронення відходів буде займатися сортуванням сміття.

Як пояснює заступниця міністра навколишнього середовища Вікторія Кірєєва, головна задача Мінекології — зробити захоронення невигідним, а переробка, щоб приносила дохід та інвестиції.

Наступне завдання — запровадження сортування, роздільного збору відходів. Для цього в уряді планують запровадити кілька інструментів. Перший це саме екологічний податок на захоронення відходів. Зараз Мінекології працює разом з Міністерством фінансів та податковою.І вже найближчим часом це нововведення буде обговорюватися публічно.

З 9 липня 2023 року чинності набрав закон “Про управління відходами”. Він відкриває можливість запровадження “податку на сміття”. Однак щоб така плата дійсно з’явилась, потрібно прийняти й окремі законодавчі зміни, включно зі змінами до Податкового кодексу.

Кірєєва стверджує, що законопроєкт, який зараз в розробці, буде передбачати екологічний податок з різними коефіцієнтами. Тобто фактична сума податку буде значно вищою в тих, хто викидає на звалища несортоване сміття.

За її словами, це перший такий інструмент для запровадження сортування, який держава дає бізнесу, що займається сортуванням. Тож перевізникам і тих, хто збирає відходи на полігонах, буде невигідно приймати несортоване сміття. Зменшити суму податку можна буде лише завдяки сортуванню.

Ідея непогана, однак як це буде на практиці наразі невідомо. Кілька років тому вже був законопроєкт, згідно з яким українці мали сортувати сміття, однак ситуація не змінилася. До того ж надходження з нового податку будуть поступати не в загальнодержавний фонд держбюджету, але й в місцеві громади. Це стимулюватиме громади облаштовувати місця для збору відсортованого сміття.