Украинцам будут бесплатно раздавать ноутбуки и обучать компьютерной грамотности: как стать участником программы?

В Украине работает множество благотворительных фондов, как отечественных, так и представительства международных. Их цель всячески поддерживать уязвимые категории населения. Часто это финансовая или гуманитарная помощь, а иногда что-то более интересное и оригинальное. Например, сейчас стало известно о программе “В сети”, которую запустил благотворительный фонд “Женские возможности”. Цель программы — помочь женщинам самореализоваться, начать собственное дело, или хотя бы попытаться научиться чему-то новому, чтобы возможно превратить эти знания в потенциальный доход.

Кратко о программе

В рамках этой программы женщинам будут бесплатно раздавать ноутбуки, и будут обучать компьютерной грамотности. То есть, все участницы должны будут пройти бесплатный учебный курс.

“Запускаем новый проект “В сети”, чтобы обеспечить для женщин собственное цифровое пространство для работы и обучения. В 2023-2024 гг. мы безвозмездно и в несколько этапов предоставим в общей сложности 35 ноутбуков для закрытия потребностей в работе, обучении и развитии многодетных мам. Также каждой участнице предоставляем базовый курс по “Основам компьютерной грамотности”, — пишет на сайте фонда.

Принять участие может не каждая украинка, а только внутренне перемещенные лица и жены защитников Украины, которые кроме этих статусов имеют трех и более детей. То есть это своеобразная помощь многодетным мамочкам, которым тяжело за многие годы декрета, как-то начать самореализацию. Для многих это станет прекрасным шансом изменить собственную жизнь, если, конечно, есть желание.

Как подать заявку на участие?

Заявки на получение бесплатных ноутбуков можно подавать до 31 октября включительно. Для этого следует заполнить анкету по данной ссылке.

При регистрации нужно будет указать собственную фамилию, имя и отчество, возраст, номер телефона, электронный адрес, статус и количество детей, уровень компьютерной грамотности.

Также организаторы данного проекта просят участниц написать хотя бы короткое мотивационное письмо, где рассказать, как они видят свою самореализацию и как хотели бы строить карьеру, имея ноутбук и эти знания, которые получат на курсе.