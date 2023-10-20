Штраф 170 000 гривень: що тепер немають права робити українці у своїх квартирах

Жителів одного з регіонів України попередили про підвищення штрафів за балкони та добудови без належного на те дозволу. Тож жителям столиці тепер загрожує штраф близько 170 000 гривень.

Спочатку власнику проблемного приміщення винесуть припис, і якщо особа добровільно не виправить ситуацію, то на неї накладуть штраф.

Влада столиці України має намір посилити покарання за балкони, тераси та інші добудови в історичних будівлях. Штрафи за порушення зростуть до 170 000 гривень.

Про це повідомила очільниця департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Марна Соловйова.

За її словами, спочатку власнику приміщення надійде припис з вимогою виправити порушення, якщо власник відмовиться виконати його, то на нього накладуть штраф.

Щодо суми штрафу, то наразі для фізичних осіб він становить 1 700 гривень, для юридичних осіб це покарання буде більш значним, сума штрафу складе від 17 000 до 170 000 гривень. Водночас Соловйова додає, що наразі в департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації активно працюють над змінами в законодавство про охорону культурної спадщини. Тож штрафи за порушення можуть зрости в кілька разів.

Нагадаємо, що з першого листопада податкова розпочне масштабну перевірку з накладенням штрафів за порушення, в тому числі штрафи отримають ті підприємці, які досі не використовують РРО, хоча й повинні.

Відновлення податкових перевірок — це одна із вимог Міжнародного валютного фонду в обмін на надання Україні чергового траншу допомоги.

Зазначимо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт держбюджету на 2024 рік. На першому місті видатки на оборону, на другому — соціальні витрати. Вже навесні наступного року пенсії українців зростуть, цього разу вперше застосують спеціальні пенсійні бали. На думку урядовців це допоможе покращити фінансове становище однієї з найбільш вразливих категорій населення.