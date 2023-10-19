Только два условия: одна из стран Европы приглашает украинцев на работу на особых условиях

Работу украинцам с особыми условиями предлагают в Германии. Эта страна только за последнее время провела курс интеграции для 100 000 беженцев. В ближайшее время курс пройдет такое же количество людей. В первую очередь это те украинцы, которые пытаются адаптироваться к немецкому рынку труда.

Те украинцы, которые смогут пройти интеграционный курс, должны как можно быстрее получить опыт работы и получить дальнейшую квалификацию об этом сообщили в министерстве труда и социальных дел. Последние месяцы центры занятости помогли большому количеству беженцев из Украины.

После начального этапа ориентации и базового изучения немецкого языка в Германии хотят помочь с трудоустройством Поэтому правительство Германии снова активизирует усилия для быстрой интеграции беженцев на рынке труда.

Для эффективного выхода на рынок труда беженцев после окончания интеграционного курса должны регулярно посещать центр занятости. Обычно найти работу можно уже с уровнем В1 или А2. В планах сотрудничества выявляют пути интеграции, например, квалификация связана с трудоустройством и овладение языка, конечно, с учетом индивидуального потенциала и потребностей.

Центры занятости и агентства по трудоустройству могут облегчить выпускникам интеграционных курсов и работодателям найти друг друга.

Как отмечает Даниэль Терценбах, руководитель регионов федерального агентства занятости, успешная интеграция на рынке труда лучше всего достигается в том случае, когда все стороны активно участвуют в этом. По словам Терценбаха, он видит больше возможностей для того, чтобы объединить усилия различных участников рынка труда, координировать с ними совместные действия, а также искать новые пути и решения.

Напомним, что по самым оптимистичным прогнозам в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 миллиона беженцев. В результате экономика Украины недополучит от 2,7 до 6,9% ВВП. Это может иметь существенные последствия для экономики страны.