Так не буває: чому монета ніколи не падає 50/50

У 2007 році американський математик Персі Діаконіс запропонував ідею про те, що якщо монету кинуто, то з більшою ймовірністю вона приземлиться тією стороною, з якою була кинута, а не протилежною.

Історично підкидання монети символізувало випадковість. З часом численні дослідження намагалися підтвердити цю випадковість. Здебільшого вони підтверджували, що з використанні чесної монети ймовірність випадання орла чи решки однакова. Однак ці дослідження зосереджувалися на ймовірності випадання орла або решки, і не розглядали те, що монета з більшою ймовірністю приземлиться тією самою стороною, з якої спочатку була кинута.

Діаконіс вказав на цю особливість і припустив, що через прецесію монета, кинута в повітря, проводить більшу частину часу польоту вихідною стороною вгору. На його думку, це невелике усунення дає монеті на 1% більше шансів приземлитися так, як її кинули спочатку.

Для перевірки припущення Діаконіса група дослідників із Амстердамського університету провела експеримент із 48 учасниками. Їм було доручено підкинути монети з 46 країн, щоб унеможливити похибки через дизайн. Усього було зроблено 350 757 підкидань. Після кожного кидка фіксувалося, чи монета приземлилася тією ж стороною, що і була спочатку.

Дослідження підтвердило припущення Діаконіса: незначна упередженість була. Монети опинялися у вихідній позиції у 50,8% випадків. Незалежно від того, якою стороною вона спочатку була звернена нагору, монета мала рівні шанси випасти орлом або решкою.

Хоча усунення 0,8% здається незначним, воно має велике значення у світі великих чисел. Уявіть, що ви підкидаєте монету 1000 разів і робите ставку з долара на кожен кидок. Це невелике упереджене відхилення може призвести до виграшу 19 доларів.