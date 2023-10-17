Это только начало: пенсионер через суд получил компенсацию за низкую пенсию 

Деснянский районный суд Чернигова обязал местный Пенсионный фонд возместить пенсионеру моральный ущерб в размере две тысячи гривен. При этом истец требовал выплатить ему 20 тысяч гривен. Суд принял решение сократить эту сумму в десять раз.

Об этом говорится в решении суда по делу №750/12635/23. Так, пенсионер ранее выиграл судебный иск и обязал чиновников пересчитать выплаты. Решение Черниговского окружного суда от 6 июня 2023 года по делу №620/1924/23 иск удовлетворили. Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области относительно не начисления и невыплаты доплат к пенсии.

Сумма доплаты за период с июля 2021 года по июль 2023 года составила 33,5 тысячи гривен. Однако Пенсионный фонд ничего не заплатил. Вероятно в бюджете средств на выплату компенсации программного судебного иска нет.

В судебном решении говорится о том, что истец подал заявление о рассмотрении дела без его участия. Представитель ответчика на судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела он уведомлялся в установленном законом порядке, а о причинах неявки в суд не сообщил.

Отметим, что Пенсионный фонд проиграл уже более 50 миллиардов гривен пенсионерам. Абсолютное большинство из них – военные пенсионеры. Они имеют право на перерасчет своих выплат в связи с повышением заработных плат военных. Однако после начала полномасштабного вторжения заработные платы военных существенно выросли. Теперь бывшие военные требуют перерасчета, на который у Пенсионного фонда просто нет средств.

Напомним, что уже через несколько месяцев украинцам пересчитают пенсии. В январе 2024 года вырастет минимальная и максимальная пенсии, а уже в марте апреле надбавку получат все категории пенсионеров. Именно весной 2024 года впервые будут применены специальные пенсионные баллы, которые помогут сделать пенсии более справедливыми.