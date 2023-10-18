В Минцифры объяснили как подключить “стабильный” интернет на зиму

Плохой интернет – это боль многих украинцев. А при отключениях света у миллионов граждан его вообще не было, ни домашнего, ни мобильного. В Министерстве цифровой трансформации работали над этим вопросом и готовы дать украинцам инструкцию, как сделать так, чтобы Интернет был всегда и не просто, а скоростной.

Минцифра работала совместно с интернет-провайдерами

В Министерстве заявили, что сейчас идет активная закупка аккумуляторов, генераторов и систем альтернативного питания. Также происходит массовый переход к энергоэффективной сети.

“Вместе с интернет-провайдерами готовимся к возможным блэкаутам и делаем все, чтобы украинцы имели устойчивый к отключениям интернет. Закупаем аккумуляторы, системы резервного питания, переходим на энергосберегающие интернет-сети”, – заявил Михаил Федоров.

Также Федоров рассказал, как украинцам действовать, если в случае отключения света интернет исчезает.

Прежде всего, следует уточнить у интернет-провайдера, подключился ли он к энергоэффективной сети и если да, то на какой срок вы можете гарантированно получать доступ к Интернету.

“PON – это самая современная технология, позволяющая быть онлайн без электричества до 72 часов. Сейчас услугами таких провайдеров пользуется 2,7 млн украинцев”, — заявил Федоров.

Если ответ провайдера будет отрицательным, нужно найти ближайшую к вам компанию, которая предоставляет услуги PON и подать заявку на подключение.

“Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями. Также необходимо приобрести повербанк для работы вашего WI-FI-роутера”, — подытожил Федоров.

Отключения света точно будут

То, что отключения будут – сомнений нет. Мол, даже если не будет массовых ракетных обстрелов, все равно сеть время от времени будет перезагружена. А поскольку обстрелы будут с вероятностью в 99%, то следует морально готовиться, что свет будут выключать. Эксперты утешают, что сложнее эта зима от предыдущей быть не должна. Украина готовилась и продолжает активно готовиться, чтобы отопительный сезон прошел максимально комфортно.