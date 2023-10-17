Заработал электронный реестр военнообязанных: будут ли теперь электронные повестки?

В Украине уже полноценно заработал электронный реестр военнообязанных под названием Оберег. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день он уже заполнен на 90%. Данные для заполнения системы ТЦК берут из баз данных разных Министерств и ведомств. Например, из Министерства здравоохранения, Министерства образования, а также Пенсионного фонда, Налоговой службы и т.п. Цель реестра — полностью обновить данные обо всех военнообязанных мужчинах, которые есть в Украине, но уклоняются от военкомата или сознательно не приходят туда самостоятельно. Как теперь быть? Могут ли начать приходить электронные повестки? И чего ждать в ближайшее время рассказывает адвокат Ростислав Кравец.

Адвокат объяснил, как это работает

Сразу же подчеркиваем, что по словам специалиста, электронные повестки присылать никто не будет. Пока для этого нет нужного функционала, и это не прописано в законодательстве.

Что касается самого реестра, то его мнение, что это своеобразный аналог Дии.

“Практически вся информация, которая есть в “Дии”, есть в этом реестре тоже. Ну, и также информация о здоровье, вакцинации и так далее. То есть фактически это создан такой единственный электронный реестр, в который поместили всю информацию о гражданах Украины“, – отметил адвокат.

Также он добавил, что в реестр будет попадать вся информация о различных государственных услугах, которыми воспользуются мужчины. Но специалист все равно подвергает сомнению целесообразность этого реестра именно для военкоматов.

“Что касается Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, конечно, эта информация им ничем не поможет. Я думаю, что цель этого реестра совсем в другом, создание такой “мегабазы” с информацией на каждого гражданина Украины. Зачем это мы можем только предполагать. “Объективно, эта информация для военного учета абсолютно не нужна. И примеров таких “мегареестров” ни в одной стране нет, кроме Украины”, — говорит Кравец.

Даже если военкомат и получит данные об определенном человеке, он все равно должен лично его найти, чтобы вручить повестку. То есть чем именно этот реестр поможет прямо на данном этапе – неизвестно. Разве что в долгосрочной перспективе, когда законодательно можно будет рассылать электронные повестки.