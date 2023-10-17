Запрацював електронний реєстр військовозобов’язаних: чи будуть тепер електронні повістки?

В Україні вже повноцінно запрацював електронний реєстр військовозобов’язаних під назвою “Оберіг”. Зазначається, що станом на сьогодні він вже заповнений на 90%. Дані для наповнення системи ТЦК беруть з баз даних різних Міністерств та відомств. Наприклад, з Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, а також Пенсійного фонду, Податкової служби тощо. Мета реєстру — повністю оновити дані про всіх військовозобов’язаних чоловіків, які є в Україні, але ухиляються від військкомату, чи свідомо не приходять туди самостійно. Як тепер бути? Чи можуть почати приходити електронні повістки? І чого чекати найближчим часом розповідає адвокат Ростислав Кравець.

Адвокат пояснив, як це працює

Одразу ж наголошуємо, що зі слів спеціаліста електронні повістки надсилати ніхто не буде. Наразі для цього немає потрібного функціонала, і це не прописано у законодавстві.

Щодо самого реєстру то його думка, що це своєрідний аналог Дії.

“Практично вся інформація, яка є в “Дії”, є в цьому реєстрі також. Ну, і також інформація про здоров’я, вакцинацію й таке інше. Тобто фактично це створений такий єдиний електронний реєстр, в який помістили всю інформацію про громадян України“, – зазначив адвокат.

Також він додав, що у реєстр потраплятиме вся інформація про різні державні послуги, якими скористаються чоловіки. Але спеціаліст все одно ставить під сумнів доцільність цього реєстру саме для військкоматів.

“Що стосується Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, звичайно, ця інформація їм нічим не допоможе. Я думаю, що мета цього реєстру зовсім в іншому, створення такої “мегабази” з інформацією на кожного громадянина України. Навіщо це — ми можемо лише припускати. Об’єктивно, ця інформація для військового обліку абсолютно не потрібна. І прикладів таких “мегареєстрів” у жодній країні немає, крім України“, – каже Кравець.

Навіть якщо військкомат і отримає дані про певну людину він все одно мусить особисто її знайти, щоб вручити повістку. Тобто чим саме цей реєстр допоможе прямо на даному етапі — невідомо. Хіба що у довготерміновій перспективі коли законодавчо можна буде розсилати електронні повістки.