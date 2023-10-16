Украинцам, которые не имеют официальной работы, будут выплачивать по 2500 гривен

В этом месяце в Украине обновили правила выплаты денежной помощи для безработных. В соответствии с новыми правилами, гражданам будут выплачивать на 500 гривен больше.

Об этом говорится в постановлении Фонда, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины. Теперь объем минимальной денежной помощи по безработице увеличатся с одной тысячи гривен до полутора тысяч гривен.

В то же время, беженцам в Украине будут выплачивать 2,5 тысячи гривен. В соответствии с постановлением №60 от 14 сентября 2023 года, полторы тысячи гривен назначают гражданам, которые не имеют страхового стажа, а также лицам, что работают в течение последнего года менее семи месяцев.

В то же время некоторым категориям украинцев будут выплачивать по 2,5 тысячи гривен. Речь идет о следующих категориях населения:

украинцы, которых приняли на учет как внутренне перемещенное лицо, без документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

гражданам из числа переселенцев, что находятся на временно оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, у которых нет документов, но есть данные в государственных реестрах.

Как отмечается, максимальная сумма выплаты по безработице остается на том же уровне. Он установлен на уровне минимальной заработной платы в Украине, а именно – 6,7 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщали, что пенсия для участника боевых действий должна быть не менее 210% от прожиточного минимума. По состоянию на 2023 год эта сумма составляет 2 093 гривен и включать все надбавки.

Согласно действующему законодательству, лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% от прожиточного минимума.

Также стоит отметить, что пенсии украинцев могут существенно вырасти уже весной 2024 года. Во время очередной индексации в правительстве хотят применить специальные баллы, которые помогут преодолеть разницу между пенсионными выплатами пенсионеров, вышедших на пенсию более 10 лет назад и теми, кто стал пенсионером совсем недавно.