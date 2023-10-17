На полиці супермаркетів потрапило неякісне масло: як швидко відрізнити

Українцям в супермаркетах досить часто продають фальсифікати масла і просто неякісну продукцію. Однак споживачі мають можливість самостійно розпізнати, чи купують вони справжнє масло.
Ми поцікавилися, які існують способи визначити якість масла.
- Перевірте маркування. На справжньому продукті повинно бути вказано “масло вершкове”, все інше свідчить про те, що перед вами продукт з додаванням рослинних жирів.
- Перевірте склад. У складі справжнього масла повинно бути вказано вершкова сировина або молоко.
- Перевірте консистенцію. Справжнє масло густе, кремове та має приємний аромат.
- Перевірте колір. Натуральне масло повинно мати жовтуватий колір при цьому в складі не повинні бути додаткові барвники.
- Перевірте термін придатності. Термін придатності справжнього масла не може перевищувати 2-3 місяці.
І ще, купуйте масло відомих виробників або в магазинах, що мають хорошу репутацію.
Також розпізнати фальсифікат дуже легко в домашніх умовах. Якщо розтопити масло на сковороді, і в жовтуватій рідині будуть плавати білі або світло-жовті пластівці, то з великою ймовірністю до масла додати рослинні жири. Річ у тім, що такі продукти мають температуру плавлення втричі вищу, ніж у справжнього вершкового масла.
Розчинений продукт і буде тваринним жиром, а плаваючі в ньому “шматочки” — це гідрогенізований жир.
Перевірити справжність також можна по вигляду масла після того, як ви дістанете його з холодильника. Справжнє масло буде твердим і складно намащуватиметься на хліб. Якщо ж воно легко намазується, то це явна ознака того, що ви придбали фальсифікований продукт.
Нагадаємо, що зараз суттєво дорожчають деякі продукти. Мова йде про яйця, молокопродукти та овочі. Це сезонне явище, і його можна спостерігати щоосені. Також найближчим часом варто чекати зростання цін на картоплю, моркву, капусту, буряк та інші продукти з борщового набору.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter