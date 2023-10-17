На полиці супермаркетів потрапило неякісне масло: як швидко відрізнити

Українцям в супермаркетах досить часто продають фальсифікати масла і просто неякісну продукцію. Однак споживачі мають можливість самостійно розпізнати, чи купують вони справжнє масло.

Ми поцікавилися, які існують способи визначити якість масла.

Перевірте маркування. На справжньому продукті повинно бути вказано “масло вершкове”, все інше свідчить про те, що перед вами продукт з додаванням рослинних жирів. Перевірте склад. У складі справжнього масла повинно бути вказано вершкова сировина або молоко. Перевірте консистенцію. Справжнє масло густе, кремове та має приємний аромат. Перевірте колір. Натуральне масло повинно мати жовтуватий колір при цьому в складі не повинні бути додаткові барвники. Перевірте термін придатності. Термін придатності справжнього масла не може перевищувати 2-3 місяці.

І ще, купуйте масло відомих виробників або в магазинах, що мають хорошу репутацію.

Також розпізнати фальсифікат дуже легко в домашніх умовах. Якщо розтопити масло на сковороді, і в жовтуватій рідині будуть плавати білі або світло-жовті пластівці, то з великою ймовірністю до масла додати рослинні жири. Річ у тім, що такі продукти мають температуру плавлення втричі вищу, ніж у справжнього вершкового масла.

Розчинений продукт і буде тваринним жиром, а плаваючі в ньому “шматочки” — це гідрогенізований жир.

Перевірити справжність також можна по вигляду масла після того, як ви дістанете його з холодильника. Справжнє масло буде твердим і складно намащуватиметься на хліб. Якщо ж воно легко намазується, то це явна ознака того, що ви придбали фальсифікований продукт.

Нагадаємо, що зараз суттєво дорожчають деякі продукти. Мова йде про яйця, молокопродукти та овочі. Це сезонне явище, і його можна спостерігати щоосені. Також найближчим часом варто чекати зростання цін на картоплю, моркву, капусту, буряк та інші продукти з борщового набору.