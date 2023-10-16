Українцям, які не мають офіційної роботи, будуть виплачувати по 2500 гривень

Цього місяця в Україні оновили правила виплати грошової допомоги для безробітних. Відповідно до нових правил, громадянам будуть виплачувати на 500 гривень більше.

Про це йдеться в постанові Фонду, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України. Тепер обсяг мінімальної грошової допомоги з безробіття збільшаться з однієї тисячі гривень до півтори тисячі гривень.

Водночас, біженцям в Україні будуть виплачувати 2,5 тисячі гривень. Відповідно до постанови №60 від 14 вересня 2023 року, півтори тисячі гривень призначають громадянам, які не мають страхового стажу, а також особам, що працюють протягом останнього року менш ніж сім місяців.

Водночас деяким категоріям українців будуть виплачувати по 2,5 тисячі гривень. Мова йде про наступні категорії населення:

українці, яких прийняли на облік як внутрішньопереміщену особу, без документів, що потрібні для надання статусу безробітного;

громадянам з-поміж переселенців, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де тривають бойові дії, в яких немає документів, але є дані в державних реєстрах.

Як зазначається, максимальна сума виплати з безробіття залишається на тому ж рівні. Він встановлений на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, а саме — 6,7 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомляли, що пенсія для учасника бойових дій повинна бути не менше 210% від прожиткового мінімуму. Станом на 2023 рік ця сума складає 2 093 гривень та включати всі надбавки.

Згідно з чинним законодавством, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі всього 25% від прожиткового мінімуму.

Також варто зазначити, що пенсії українців можуть суттєво зрости вже навесні 2024 року. Під час чергової індексації в уряді хочуть застосувати спеціальні бали, які допоможуть подолати різницю між пенсійними виплатами пенсіонерів, що вийшли на пенсію понад 10 років тому та тими, хто став пенсіонером зовсім недавно.