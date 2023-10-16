Украинцы рискуют полностью оставаться без интернета: какой регион первый в списке

Лишь 37% абонентов провайдеров стационарного интернета в Украине подключены по технологии PON, что обеспечивает возможность пользоваться интернетом даже при отключении электроэнергии.

Ситуация в Киеве особенно критическая, в столице лишь 9% абонентов имеют возможность получить доступ к сети независимо от наличия электроснабжения.

Директор департамента развития фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик поделился своими расчетами. Он отметил, что проблема в Киеве связана с использованием устаревших технологий, не поддерживающих PON.

В Киевской области и других регионах ситуация немного лучше, кое-где уровень подключения к PON составляет около 60%. За последний год количество абонентов, которые используют эту технологию, выросло на 9%. По состоянию на 2022 год количество абонентов подключенных к PON не превышало 30%.

Мацик советует украинцам обратить внимание на возможность увеличить эти показатели. Он советует узнать у своего провайдера, использует ли он энергосберегающие интернет-сети (vPON). Если это так, то достаточно приобрести резервный источник для своего роутера, самый дешевый вариант – это мощный павербанк и переходник.

Если же провайдер не предлагает такой возможности, то стоит рассмотреть возможность сменить провайдера, который предоставляет эти возможности и подать заявку на подключение. Однако сейчас немалые очереди на подключение, поэтому действовать нужно немедленно, чтобы обеспечить себя доступом к интернету на случай возобновления атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, что в Украине уже обнародованы графики отключения электроэнергии, однако их обещают не применять без крайней необходимости. В то же время многих беспокоит подозрительное затишье, оккупанты уже почти месяц не используют дальнюю авиацию и ракеты, одновременно атакуют иранскими дронами регионы Украины, особенно Одесскую область.

В общем графики отключения будут применять в случае недостатка электрогенерации или при проблемах с доставкой. Однако атаки оккупантов могут внести существенные коррективы в эти планы, поэтому уже сейчас следует позаботиться о резервных источниках питания на случай блэкаута.