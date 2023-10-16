Користувачі Google можуть самі генерувати картинки за допомогою ШІ

Google представила можливість генерації зображень на основі штучного інтелекту (ШІ) у своїй пошуковій системі. Google Search Generative Experience (SGE) дозволяє користувачам створювати зображення за текстовим описом, використовуючи ШІ-модель Imagen.

Для створення зображення користувачеві достатньо ввести його опис у пошуковий рядок, і система запропонує кілька варіантів, з яких можна вибрати найкращий. Створене зображення можна буде редагувати і за допомогою текстових команд. Функція також працює в розділі пошуку за картинками Google – пошуковий запит можна перетворити в команду для генератора.

Google стверджує, що при розробці функції враховувала етичні та юридичні аспекти використання ШІ для створення зображень. Усі згенеровані зображення мають спеціальну мітку та водяний знак, що вказують на походження. Система не генерує фотореалістичних зображень людей чи знаменитостей, а також відмовляється від створення картинок, що порушують політику компанії.

Функція поки доступна лише в тестовому режимі для користувачів для користувачів віком від 18 років, які активували SGE у розділі Google Search Labs.