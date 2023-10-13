Один из самых популярных продуктов питания обвалился в цене: эксперты говорят, она будет еще ниже

Сегодня очень странно слышать, что что-то дешевеет, ведь наоборот продукты и услуги только дорожают. Однако разные факторы иногда провоцируют удешевление того или иного продукта. К примеру, сейчас радоваться могут любители гречки. Если несколько месяцев назад килограмм стоил почти 100 гривен, то сейчас в супермаркетах можно найти эту крупу по 40-50 гривен за кило, а то и дешевле. И эксперты говорят, что это еще не конец. Гречка будет продолжать дешеветь, ведь на это есть веские причины.

В этом году очень хороший урожай

Как обычно это бывает, когда какой-то продукт очень сильно дорожает в цене, его сразу же начинают засаживать в большем количестве. Так поступили аграрии с гречкой и получили в этом году рекордный урожай. Если в прошлом году было собрано примерно 148 тысяч тонн, то в этом году собрано 174 000. Конечно, супермаркеты могут устанавливать свою наценку из-за дорогостоящей и сложной логистики и обработки. Однако в этом году гречка не будет точно бить ценовые рекорды, скорее наоборот.

Кое-что наоборот подорожает

Вместо этого должен дорожать хлеб, и примерно на 1-2% ежемесячно. Все потому, что в Украине очень малое количество качественной муки. Она не удалось хорошей из-за затяжных дождей во время сбора урожая. Дефицит хорошей муки спровоцировал повышение ее стоимости, а значит и подорожание хлебобулочных изделий в целом.

Также на цены будет влиять и то, что начинается отопительный сезон. Короткий световой день будет провоцировать большее использование электричества, а оно для бизнеса очень подорожало. Также предприятия уже закладывают бюджеты с учетом будущего повышения минимальных зарплат. То есть и здесь их затраты возрастут, а значит и стоимость продукции, им тоже придется повышать.