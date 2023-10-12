Юристы рассказали, может ли военный проходить медкомиссию в больнице, которую сам выбрал

Все военнообязанные после получения определенного типа повестки должны пройти медкомиссию. Кое-кто жалуется, что не хочет проходить ее в больнице в непосредственно направляемую, или собственно в самом военкомате. И мол, почему каждый самостоятельно не может выбирать медицинское учреждение для этих целей. Юристы рассказали, что действительно все возможно, и об этом просто нужно отметить в рапорте.

Военные имеют право проходить ВЛК, где пожелают

По словам экспертов, обычно военные проходят ВЛК по территориальному принципу, то есть там, где проживают, учатся или находятся в отпуске. Также можно проходить ВЛК в заведении, где лицо ранее проходило лечение. Нередко это и больница, расположенная территориально ближе всего к военкомату. Однако выбор, конечно же, за военным. Это прописано в правилах.

Что нового по поводу мобилизации?

В настоящее время процесс мобилизации сильно трансформируется. В Украине начинает работать система “Оберег”. Это что-то вроде всем известного приложения “Дия”, но для военнообязанных. Реестр активно формируется из данных, размещенных в различных базах. Это базы министерств, таких организаций, как Пенсионный Фонд, Налоговая служба, МВД и т.д. Цель проекта – вывести из тени всех мужчин, которые по каким-то причинам не явились в ТЦК для обновления личных данных. Теперь им это не нужно делать. Если человек в прошлом получал водительское удостоверение, получал штраф ПДД, заканчивал вузы и т.д., вся эта информация есть в базах. И оттуда она попадет в реестр Оберег. Далее из всех мужчин будут отделять тех, которые потенциально военнообязанные. То есть тех, кто не имеет инвалидности, не является многодетным отцом и т.д.

По словам ТЦК, до конца месяца у них будет полная картина того, сколько примерно мужчин, которые могут служить в ВСУ, находится сейчас в стране.