В Украине отменят один из документов: какую альтернативу предлагают 

В Украине планируют отказаться от пенсионных удостоверений. Такое удостоверение можно будет использовать без дополнительного предоставления пенсионного удостоверения в бумажной форме.

Теперь по желанию украинцы, которым назначена пенсия, может быть сформировано пенсионное удостоверение в электронной форме без изготовления бумажного удостоверения. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Электронное пенсионное удостоверение будет формироваться в Дії и будет иметь такой же срок действия и юридическую силу, как и обычное бумажное пенсионное удостоверение.

При желании лица, которому назначена пенсия, ему могут сформировать пенсионное удостоверение в электронной форме (электронное пенсионное удостоверение) без изготовления бумажного или электронного пенсионного удостоверения.

Такое удостоверение можно будет использовать без необходимости дополнительно предоставлять пенсионное удостоверение в бумажной форме, электронное удостоверения или платежную карту, которая одновременно выполняет роль пенсионного удостоверения.

Напомним, что уже этой весной украинские пенсионеры получат очередную прибавку в связи с индексацией пенсионных выплат. Впервые будут применены специальные пенсионные баллы, которые помогут сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Сейчас разница между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых более десяти лет назад и тех кто стал пенсионером недавно, достигает тысячи гривен.

Также в январе этого года вырастет минимальная и максимальная пенсионные выплаты, это связано с ростом минимальной заработной платы. Она вырастет всего на 400 гривен, и составит 7 100 гривен вместо 6 700, как сейчас.

Однако эти новости не слишком радуют украинцев, ведь с 3 октября НБУ отменил фиксированный курс доллара, поэтому это может привести к значительному росту стоимости товаров и услуг, включая товары первой необходимости. Сейчас ситуация на рынке валют остается стабильной, но на следующем году регулятор заложил средний курс на уровне 41 гривны за доллар, чуть ли не на пять гривен больше чем сейчас.