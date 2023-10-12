В Україні скасують один із документів: яку альтернативу пропонують 

В Україні планують відмовитися від пенсійних посвідчень. Таке посвідчення можна буде використати без додаткового надання пенсійного посвідчення в паперовій формі.

Тепер за бажанням українці, яким призначено пенсію, може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі без виготовлення паперового посвідчення. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Електронне пенсійне посвідчення буде формуватися в Дії і матиме такий же термін дії та юридичну силу як і звичайне паперове пенсійне посвідчення.

За бажання особи, якій призначена пенсія, йому можуть сформувати пенсійне посвідчення в електронній формі (електронне пенсійне посвідчення) без виготовлення паперового або електронного пенсійного посвідчення.

Таке посвідчення можна буде використовувати без необхідності додатково надавати пенсійне посвідчення в паперовій формі, електронного посвідчення або платіжної картки, яка одночасно виконуватиме роль пенсійного посвідчення.

Нагадаємо, що вже цієї весни українські пенсіонери отримають чергову надбавку у зв’язку з індексацією пенсійних виплат. Вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали, які допоможуть зробити пенсійні виплати більш справедливими. Зараз різниця між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок понад десять років тому та тих хто став пенсіонером недавно, сягає тисячі гривень.

Також в січні цього року зросте мінімальна та максимальна пенсійні виплати, це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати. Вона зросте лише на 400 гривень, та становитиме 7 100 гривень замість 6 700, як є зараз.

Однак ці новини не надто тішать українців, адже з 3 жовтня НБУ скасував фіксований курс долара, тож це може призвести до значного зростання вартості товарів та послуг, включно з товарами першої необхідності. Наразі ситуація на ринку валют залишається стабільною, але на наступний рік регулятор заклав середній курс на рівні 41 гривні за долар, що ледь не на п’ять гривень більше ніж зараз.