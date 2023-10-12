Украинцы могут остаться без мобильной связи: что известно

В ходе проведенных проверок были выявлены многочисленные нарушения у крупнейших компаний, которые предоставляют услуги мобильной связи.

По результатам инспекции, все операторы мобильной связи в Украине не готовы к затяжным блэкаутам. Об этом сообщили в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций.

Комиссия провела десять внеплановых проверок операторов мобильной связи. В ходе проверки было выявлено немало фактов нарушения у всех операторов сотовой связи, если точнее, то в компании Киевстар зафиксированы нарушения в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкий областях. У Vodafone проблемы с резервными источниками в Киевской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. У Lifecell – в Киевской, Одесской, Львовской и Ровенской областях.

Как утверждают в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, что не допустить повторения ситуации 2023 года, когда со связью были серьезные проблемы, все операторы, должны обеспечивать свою автономность и непрерывное предоставление услуг абонентам в течение трех суток.

Поэтому мобильные операторы должны срочно позаботиться о резервных источниках питания для своих базовых станций, иначе они начнут получать штрафы. В то же время повышение стоимости тарифных планов операторы мобильной связи объясняли именно необходимостью отремонтировать поврежденные базовые станции и обеспечить их резервными источниками питания. Учитывая тот факт, что мобильные операторы не готовы к длительным отключениям, теперь они срочно должны найти способы продлить работу базовых станций в случае отключения электроэнергии. Это может привести к очередному повышению цен на популярные тарифы.

Также к повышению цен может привести отмена фиксированного курса доллара. Сейчас ситуация на рынке валют стабильная, но окончательно курс установится только в ближайшую неделю или две, только тогда можно будет делать выводы о дальнейших тенденциях.