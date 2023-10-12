Українці можуть залишитися без мобільного зв’язку: що відомо

В ході проведених перевірок були виявлені численні порушення в найбільших компаній, які надають послуги мобільного зв’язку.

За результатами інспекції, всі оператори мобільного зв’язку в Україні не готові до затяжних блекаутів. Про це повідомили в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій.

Комісія провела десять позапланових перевірок операторів мобільного зв’язку. В ході перевірки було виявлено чимало фактів порушення у всіх операторів сотового зв’язку, якщо точніше., то в компанії Київстар зафіксовані порушення в Київській, Одеській, Львівській та Вінницький областях. У Vodafone проблеми з резервними джерелами в Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. У Lifecell — в Київській, Одеській, Львівській та Рівненській областях.

Як стверджують в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, що не допустити повторення ситуації 2023 року, коли зі зв’язком були серйозні проблеми, всі оператори, повинні забезпечувати свою автономність та безперервне надання послуг абонентам протягом трьох діб.

Тож мобільні оператори повинні терміново подбати про резервні джерела живлення для своїх базових станцій, інакше вони почнуть отримувати штрафи. Водночас підвищення вартості тарифних планів оператори мобільного зв’язку пояснювали саме необхідністю відремонтувати пошкоджені базові станції та забезпечити їх резервними джерелами живлення. Враховуючи той факт, що мобільні оператори не готові до тривалих відключень, тепер вони терміново повинні знайти способи подовжити роботу базових станцій у випадку відключення електроенергії. Це може призвести до чергового підвищення цін на популярні тарифи.

Також до підвищення цін може призвести скасування фіксованого курсу долара. наразі ситуація на ринку валют стабільна, але остаточно курс встановиться лише в найближчий тиждень чи два, лише тоді можна буде робити висновки про подальші тенденції.