Приватбанк выборочно блокирует переводы и закрывает счета украинцев: что происходит

В Украине клиенты одного из крупнейших финансовых учреждений – ПриватБанка – жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Без предупреждения блокируют счета и отдельные платежи.

Об этом клиенты ПриватБанка написали на специализированном форуме Минфин. Один из клиентов банка жалуется, что ПриватБанк заблокировал платеж с заработной платой и ждет подтверждения происхождения средств. После попытки провести платеж транзакцию заморозили.

В ПриватБанке объяснили, что любой платеж, который проводится с карты ПриватБанка, может попасть под проверку. В целях безопасности обеспечения безопасности операций в сети и защиты средств на счетах проводится дополнительная проверка. Это обычная стандартная процедура, которую выборочно проводят с целью недопущения разного рода рисков.

Еще один клиент ПриватБанка рассказал, что его счета заблокировали из-за того, что он не заметил уведомления и не подтвердил источники своего дохода. При этом для возврата средств ему теперь нужно явиться в отделение и предоставить список документов, который банк направил по месту регистрации. В результате возникли немалые проблемы, ведь клиент банка зарегистрирован на оккупированной территории и сейчас находится за границей и не может в ближайшее время посетить отделение Привата в Украине.

В ПриватБанке отмечают, что счет клиента заблокировали из-за того, что он не прошел финансовый мониторинг. В банке отмечают, что при разрыве деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевести остаток средств на другой банк. Дополнительно клиенту обещают направить официальный ответ по возникшему вопросу.

В ПриватБанке также заявили о том, что они оставляют за собой право снимать со счета своего клиента до 50% дохода. Это касается тех украинцев, которые взяли кредит в банке и вовремя его не погасили. Единственный выход — вернуть кредит.