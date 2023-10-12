Приватбанк вибірково блокує перекази та закриває рахунки українців: що відбувається

В Україні клієнти одного з найбільших фінансових установ — ПриватБанку — скаржаться на те, що їх платежі та перекази блокують. Без попередження блокують рахунки та окремі платежі.

Про це клієнти ПриватБанку написали на спеціалізованому форумі Мінфін. Один із клієнтів банку скаржиться, що ПриватБанк заблокував платіж з заробітною платою та чекає підтвердження походження коштів. Після спроби провести платіж транзакцію заморозили.

В ПриватБанку пояснили, що будь-який платіж, який проводиться з картки ПриватБанку, може потрапити під перевірку. З метою безпеки забезпечення безпечності операцій в мережі та захисту коштів на рахунках проводиться додаткова перевірка. Це звичайна стандартна процедура, яку вибірково проводять з метою недопущення різного роду ризиків.

Ще один клієнт ПриватБанку розповів, що його рахунки заблокували через те. що він не помітив повідомлення та не підтвердив джерела свого доходу. При цьому для повернення коштів йому тепер потрібно з’явитися до відділення та надати список документів, який банк направив за місцем реєстрації. В результаті виникли чималі проблеми, адже клієнт банку зареєстрований на окупованій території і зараз перебуває за кордоном та не може найближчим часом відвідати відділення Привату в Україні.

В ПриватБанку зазначають, що рахунок клієнта заблокували через те, що він не пройшов фінансовий моніторинг. В банку зазначають, що при розриві ділових стосунків клієнту надається можливість перевести залишок коштів на інший банк. Додатково клієнту обіцяють направити офіційну відповідь з питання що виникло.

В ПриватБанку також заявили про те, що вони залишають за собою право знімати з рахунку свого клієнта до 50% доходу. Це стосується тих українців, які взяли кредит в банку та вчасно його не погасили. Єдиний вихід — повернути кредит.