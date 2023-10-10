Аналог “Дии”: в Украине заработал сервис, с помощью которого быстро найдут всех военнообязанных

В октябре в Украине начал работу электронный реестр военнообязанных под названием Оберег. Это продукт Минцифры и он будет в чем-то напоминать Дию, но будет назначаться только для лиц, подходящих для службы в Вооруженных Силах Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр уже работает и активно наполняется информацией. Ее собирают с баз различных Министерств и ведомств, а также организаций типа Пенсионного Фонда, Налоговой службы, МВД и т.д. До конца месяца благодаря этому реестру ТЦК будет полная картина относительно того, сколько вообще потенциальных военнообязанных мужчин находится в Украине.

Как все будет работать?

Базу будут наполнять без участия самого военнообязанного, то есть приходить, как раньше в военкомат, чтобы обновить свои данные, уже не нужно. В реестре будет содержаться вся основная информация о личности, а именно: фамилия, имя и отчество, контактные данные, информация о родителях (их возраст, наличие или отсутствие инвалидности и т.п.), семейное положение, информация о месте работы, образовании, наличие судимостей, о том, когда мужчина последний раз уезжал за границу и с какой целью.

В реестр мужчины будут попадать, как только попытаются воспользоваться какой-либо из государственных услуг, и это будет зафиксировано в одной из многочисленных баз. Например, поступление в ВУЗ, штраф ПДД, получение водительского удостоверения, купля-продажа авто или недвижимости.

“Со временем все больше государственных услуг будут недоступны для скрывающихся от ТЦК мужчин. Вопрос времени, когда им понадобиться воспользоваться ими. Поэтому постановка их на военный учет это также вопрос времени», — заявил нардеп из фракции «Слуги народа» Федор Вениславский.

Также депутат считает, что подход к мобилизации нужно кардинально пересмотреть и этот реестр в этом должен сильно помочь.

“Россия не потеряла амбиций завоевать всю Украину и готова воевать долгое время, поэтому в телемарафонах нужно говорить об этом и забыть о скорой победе. Нужно призвать мужчин явиться в военкомат, чтобы поменять тех людей, которые больше там полутора лет. На одних и тех же плечах войну не выиграть“, – добавил Вениславский.