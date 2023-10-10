В Украине начали выплату денежной помощи на оплату коммуналки: кто может получить и куда обращаться

В Украине получать денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг могут граждане, доход которых не позволяет делать это самостоятельно. Это могут быть как граждане нашей страны, так и иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории Украины законно и проживают в многоквартирных или частных домах.
Чтобы получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг в Украине, нужно выполнить несколько действий:
- Получить и заполнить заявление о назначении жилищной субсидии. Заявление можно получить в местном органе социальной защиты населения или скачать на сайте Министерства социальной политики Украины.
- Прикрепить к заявлению копии документов, которые подтвердят доходы и состав семьи, а именно паспорта всех членов семьи, трудовые книжки, справки о доходе, пенсионные удостоверения и прочее.
- Подать заявление с документами в местный орган социальной защиты населения.
- Ожидать рассмотрение заявления и субсидию.
Стоит обратить внимание на тот факт, что при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи и их расходы на это жилье. Также нужно понимать, что субсидия назначается на определенный период, обычно год, и требует переоформления.
Относительно того, какие документы нужны для оформления субсидии, то базовый список выглядит так:
- заявление;
- декларация;
- серия и номер паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- адрес и счет в банке в формате IBAN, на который будет поступать оплата.
Обратите внимание, что оформить субсидию можно только при условии отсутствия задолженности за коммуналку. Относительно лиц, у которых есть задолженность, то они все-таки могут оформить субсидию, но только при условии решения вопроса долга с поставщиком услуги. Для этого нужно обратиться к поставщику с просьбой реструктуризировать долг или отсрочить выплату. Имея соответствующий документ можно будет оформить субсидию.
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